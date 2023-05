Stella Pende, 'torno con Confessione Report'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Ammette di essere dispiaciuta di non aver potuto realizzare uno dei suoi reportage da Aleppo "perchè oggi il giornalismo sul campo è tutto". "Sono una che bada al dettaglio verifico i minimi particolari. Spero ancora dopo tanti anni che faccio questo mestiere, di accedere un faro su una storia , di aiutare a cambiare il corso degli eventi".

Stella Pende non e' una giornalista qualsiasi, ma una delle ultime inviate che credono ancora nell'autenticità del giornalismo e in una breve conversazione telefonica con l'ANSA parla di Confessione Reporter, storico approfondimento che da sabato 20 maggio, in seconda serata, su Retequattro, torna in onda con quattro nuovi appuntamenti. Con tante nuove inchieste, reportage con documenti inediti e interviste esclusive. Dal sogno della longevità al quello spezzato delle giovanissime atlete scoppiato dopo il caso delle Farfalle, passando per il delicato tema della pedofilia con protagonisti esponenti del modo ecclesiastico fino alla tragedia del giovane runner sbranato da un'orsa sulle montagne del Trentino, "fa riflettere sul l'attuale rapporto dell'uomo con gli animali".

Stella, puo' anticiparci cosa vedremo nella prima puntata? "La prima è un'inchiesta sulla lunga vita. Un lavoraccio. Non nascondo che ho impiegato quasi 4 mesi, sono stata negli Stati Uniti, per poi tornare in Sardegna. In America sono stata in laboratori dove si studia il DNA di animali rari, tanto piccoli quanto longevi e, arrivata in California, la Mecca delle ricerche più avanzate, ho scoperto che il segreto era a casa nostra, in una Italia contadina che sta scomparendo. Viaggiando fra Sardegna e Calabria, ho incontrato centenari che raccontano la semplicità di ricette senza tempo, di cibi e affetti capaci di trasformare la vecchiaia in un'età felice. (ANSA).