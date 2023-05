Fagnani, in tv andrebbe premiato il merito più che le parrocchie

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Francesca Fagnani, protagonista di Belve, lo show rivelazione della Rai, si racconta a Vanity Fair senza schermi: il rapporto con la madre, i suoi inizi, l'ipocondria, il suo successo e l'amore "che non è mai per sempre". E in copertina posa con i suoi due cani, Bice, 3 anni, e Nina di 4: "Le ho volute entrambe femmine: e ho fatto un grande errore, perché si affezionano al maschio". La conduttrice dell'anno commenta anche l'addio di Fabio Fazio alla Rai, e sul privato, lei che è abituata a fare domande, racconta qualcosa in più su di sé: dai consulti medici a cena con Verdone alle sue paure più grandi: la malattia. E la noia: "Perché è la noia a spaventarmi. Le donne di solito dicono: cerco qualcuno che mi faccia ridere. Io, invece, qualcuno che capisca le mie battute. Se non le capisci, hai ucciso l'eros. È la fine". Dell'addio alla Rai di Fabio Fazio dopo 40 anni che cosa ne pensa? "È una perdita per la Rai ma non per i telespettatori, per fortuna, che lo troveranno su un'altra rete. C'è ormai tanta offerta: chi sa lavorare non resterà mai fuori. Forse bisognerebbe cambiare la testa di chi decide i programmi e di chi taglia teste che funzionano in Rai…". "In televisione - aggiunge Fagnani - c'è poco coraggio. E non dipende dai conduttori ma dai dirigenti che dovrebbero investire su volti nuovi e premiare più il merito delle parrocchie". (ANSA).