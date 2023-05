Manuela Moreno, dispiace che Fazio sia andato via dalla Rai

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Cosa ne penso dell'addio di Fazio? "Mi dispiace che vada via dalla Rai, non so quanto la sua sia una scelta o meno, bisognerebbe chiederlo a lui. Io lo seguirò volentieri in tv, dove andrà nelle sue prossime tappe. Io però sono una dipendente fedele alla Rai". A dirlo a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la giornalista e conduttrice di Tg2Post Manuela Moreno.

Sui suoi programmi futuri spiega: "Oggi la voce più ricorrente sul mio conto è che vada a condurre Agorà, da sola o in coppia con Stefano Fumagalli. Ma a me continua a non aver chiamato nessuno". Alla domanda su quale trasmissione le piacerebbe fare risponde: "A me piace quello che faccio: sono sola, a costo zero e faccio buoni ascolti. Poi quando e se arriveranno delle proposte le valuterò. Ma non è che io guadagno di più per Tg2Post, sono assunta con contratto nazionale, poi giornalmente, quando conduco, guadagno 30 euro lorde a puntata". Nel caso di un nuovo programma preferirebbe condurlo da sola o in coppia? "Se devo scegliere proprio una cosa preferisco sempre fare da sola - ha spiegato - ma Fumagalli è un amico". (ANSA).