Doco al via riprese terza stagione con Argentero

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Luca Argentero lo aveva prima annunciato a Fiorello, poi confermato con un post sul profilo Instagram ripostato dalla casa di produzione: al via il primo giorno di riprese, negli studi cinematografici di Formello, della terza stagione della fortunatissima serie DOC - Nelle tue mani, la popolare fiction di Rai1 prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle.

Nel finale di DOC, andato in onda nel marzo 2022, Andrea Fanti (Argentero) riesce a essere scagionato dalle accuse contro di lui durante l'emergenza Covid-19, aiutato da tutto il reparto, compresa Agnese (Sara Lazzaro) e Cecilia (Alice Arcuri), per tornare infine a essere il Primario, ruolo che aveva ricoperto prima della perdita di memoria da cui era partita la serie.

La terza stagione ripartirà da qui - tant'è che il primo episodio avrà come titolo Risvegli -, affrontando ancora una volta le vite e le avventure di chi lavora all'interno dell'ormai mitologico Policlinico Ambrosiano, ma anche i casi medici tratti da episodi realmente accaduti. Sul fronte del cast, rivedremo gli attori e le attrici delle prime due stagioni, ossia: Matilde Gioli (Giulia) - che ha affiancato Carlo Conti nella serata di premiazione dei David Di Donatello andata in onda su Rai 1 - , Pierpaolo Spollon (Riccardo), Sara Lazzaro (Agnese), Giovanni Scifoni (Enrico), Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel), Marco Rossetti (Damiano) ed Elisa Di Eusanio (Teresa). Attese, il condizionale è d'obbligo, anche Simona Tabasco (Elisa) e Beatrice Grannò (Carolina), ormai lanciatissime e richiestissime a livello internazionale grazie al successo della seconda stagione di The White Lotus che le ha viste protagoniste. (ANSA).