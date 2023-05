Amici, tutto pronto per la finale

Tutto pronto per la finale della 22/a edizione di Amici di Maria De Filippi, in onda il 14 maggio in prima serata su Canale 5. Quattro i talent rimasti in gara, due cantanti e due ballerini: Angelina Mango, e Wax per il canto e Isobel e Mattia per il ballo. A votare sarà, per il premio della critica, la stampa, mentre la vittoria di categoria e assoluta saranno decretate dal pubblico con il televoto. Durante la finale saranno assegnati numerosi premi: il premio Tim del valore di 30mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria tecnica; il premio Oreo del valore di 20mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria tecnica; il premio Malrù del valore di 7mila euro assegnato ad ognuno dei finalisti; il premio Radio assegnato da Radio Italia, Rds, Rtl 102.5, Radio Zeta, Radio 105, Radio Norba, R101 e Radio Kiss Kiss. E infine il premio della critica, del valore di 50mila euro in gettoni d’oro, decretato da una giuria composta da 25 tra le principali testate quotidiane, agenzie di stampa e web presenti in puntata.

A questi riconoscimenti si aggiungono il premio per il vincitore assoluto di categoria sia per il canto che per il ballo, 50mila euro in gettoni d’oro, e il premio al vincitore assoluto del programma pari a 150 mila euro in gettoni d’oro.