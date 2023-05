Pechino Express, vincono gli Italo Americani Bastianich-Belfiore

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Sono stati Joe Bastianich e Andrea Belfiore, la coppia degli Italo Americani, a conquistare la vittoria di Pechino Express sotto il cielo della Cambogia, al traguardo finale di Angkor, nell'ultima puntata del reality show in onda su Sky e in streaming su NOW. Nel sito archeologico della ex capitale dell'Impero Khmer, il più grande complesso templare al mondo, sono stati loro a saltare per primi sul Tappeto Rosso davanti ai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Al secondo posto, l'altra coppia di favoriti della vigilia, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la finalissima, dunque, si è svolta - nel rispetto di tutti i pronostici - tra le due coppie in assoluto più vincenti di questa edizione, che negli 8000 chilometri percorsi durante questa edizione si sono aggiudicate tre tappe a testa. Terzo posto, e quindi prime eliminate nel corso della finale, le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia.

A vincere questa edizione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia è stata quindi la coppia formata da Joe, ristoratore, personalità televisiva, autore, triatleta, produttore vinicolo e musicista, e Andrea, anconetano di nascita e americano di adozione, istrionico batterista con la passione per la cucina; sono amici da 8 anni e a Pechino Express sono stati protagonisti di una gara che li ha visti sempre nelle prime posizioni, determinati e assai competitivi, costantemente trasportati dalla meraviglia per gli incontri fatti durante il percorso e per i posti visitati.

Per festeggiare la loro vittoria, venerdì 12 maggio dalle 16 Joe e Andrea sono attesi al Negozio Sky di Corso Vercelli 12, a Milano: l'evento, aperto al pubblico, permetterà a tutti di ascoltare le loro impressioni a caldo e fare loro tutte le domande su questa avventura. (ANSA).