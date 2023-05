A Sesame Street debutta il primo personaggio filippino americano

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAG - 'Sesame Stree' (Sesamo apriti) ha il primo pupazzo filippino americano. Si tratta di TJ, un muppet (tradotto in italiano con la parola babau) con la voce dell'attore Yinan Shentu.

Al suo debutto nel programma televisivo educativo per bambini, TJ ha parlato dell'importanza di avere fiducia in se stessi, grazie anche al sostegno da parte della sua famiglia.

"Sto imparando il tagalog (lingua nazionale delle Filippine, ndr) - dice TJ - è la lingua che parla la mia famiglia filippina. Ho fiducia perché posso sempre chiedere aiuto alla mia lola (termine Tagalog per nonna) quando non conosco una parola".

L'ingresso del nuovo personaggio filippino americano arriva in coincidenza del mese dedicato alla cultura degli asiatico americani e degli isolani del Pacifico. Negli Stati Uniti è tradizionalmente maggio. (ANSA).