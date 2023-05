Mollicone, la nuova Rai investa sulla propria filiera

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "La nuova Rai deve investire sulla propria filiera, sui produttori italiani ed europei e fare quello che già c'era in una nostra proposta in Vigilanza approvata nel piano industriale Rai e disattesa: aggregare i produttori italiani e non, sulla propria piattaforma (Rai Play, ndr). Qualcosa che invece ha fatto Sky. Questo è sbagliato, dobbiamo avere un senso di appartenenza della nostra filiera industriale, culturale e audiovisiva". Lo dice il Presidente della Commissione Cultura e Università della Camera Federico Mollicone (FdI) al convegno in corso all'Università Luiss Guido Carli di Roma, 'Quale futuro per lo spettacolo dal vivo e il cinema? organizzato dall'associazione Excellence in collaborazione con la Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, la Direzione Generale Cinema del Mic, con tutte le associazioni di categoria e i professionisti del settore. "Abbiamo la più grande azienda di produzione di audiovisivo italiana che è la Rai, e abbiamo Cinecittà, nazionalizzata anche con il nostro contributo per la quale ora si lavora al raddoppio" ricorda. A proposito di questo "Cdp dovrebbe forse spiegare al governo e al Parlamento perché ha trattato Cinecittà come un privato che va su un sito immobiliare quando deve comprare dei terreni e non l'abbia considerata un apparato dello Stato. Forse la finanziarizzazione della Cdp andrebbe rivista, perché non gestisce fondi propri ma soldi degli italiani e questi devono essere messi a disposizione anche dell'industria culturale italiana". Non si "è mai pensato a potenziare una piattaforma innovativa come Rai Play - sottolinea Mollicone - e invece si è pensato a dare i soldi di Cdp a Itsart che è stato un fallimento totale". (ANSA).