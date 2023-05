Fiorello, 'quella volta che ho fatto arrabbiare Weinstein'

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Dopo il successo di pubblico e di critica per Viva Rai2! arrivano anche le lodi di Variety che definisce il programma un "fenomeno degli ascolti ideato e condotto dalla vulcanica megastar siciliana Rosario Fiorello" nell'intervista con lo showman firmata da Nick Vivarelli. Una conversazione nella quale Fiorello accenna anche alla sua esperienza da attore in Il talento di Mr Ripley e rivela di aver fatto infuriare, con un suo no a un altro ruolo, il produttore Harvey Weinstein.

"Quando mi è stato chiesto di interpretare una parte in Nine era agosto ed io temevo che mi avrebbe rovinato l'estate, sapendo quanto si vada per le lunghe quando girano gli americani. Mi hanno inviato la sceneggiatura ed era una scena in cui Daniel Day Lewis balla con Sophia Loren mentre un elegante cantante italiano (io) canta Quando Quando Quando. Ho capito che mi si vedeva poco, quindi ho gentilmente rifiutato. Dopo ho ricevuto una lettera da Harvey Weinstein nella quale mi diceva: Chi ti credi di essere? Non lavorerai mai più a Hollywood! E io ho pensato: Chi se ne frega!" conclude Fiorello. (ANSA).