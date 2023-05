Un docufilm sulla Rai per imparare a smaltire i nostri device

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Arriva Materia Viva, il docufilm che porta sugli schermi degli italiani la gestione dei Raee, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, e l'economia circolare.

Prodotta da Libero Produzioni in collaborazione con Erion Weee, la pellicola schiera talent ed esperti per sensibilizzare sull'importanza di una corretta gestione di questi rifiuti e sul loro ruolo strategico per l'economia. Il docufilm, che andrà in onda sulla Rai e sarà disponibile su RaiPlay, inizia e si chiude con un omaggio a Piero Angela e con una sua riflessione sul rapporto tra esseri umani, tecnologia e ambiente.

Materia viva, che ha ottenuto il patrocinio dei ministeri dell'Ambiente e della Cultura, è tra le iniziative più importanti del programma di comunicazione DireFareRaee promosso da Erion Weee per sensibilizzare gli italiani sui temi della sostenibilità e dell'economia circolare.

Scritto da Andrea Frassoni e Marco Falorni, che ne hanno curato la regia insieme a Stefania Vialetto, sarà anche messo a disposizione gratuitamente degli istituti scolastici di tutta Italia.

Girato tra Italia, Spagna e Stati Uniti tra fine 2022 e inizio 2023, il docufilm vuole raccontare in maniera semplice e diretta il rapporto con i nostri amati dispositivi elettrici ed elettronici al momento in cui questi giungono al loro fine vita: per farlo, sceglie una modalità pop, ponendo al centro della narrazione non solo i volti e le voci di esperti, ma anche quelli di personaggi di spicco del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, italiani e internazionali, da Susan Sarandon e Shailene Woodley a Carlo Conti e Sonia Peronaci. Tra i temi affrontati anche il rapporto tra tecnologia e arte, con Jago e Vittorio Sgarbi, e la necessità di fare azioni concrete per l'ambiente, come sottolinea Tormento in un freestyle improvvisato: "L'ha imparato mio figlio alla scuola elementare, la prima regola: impara a riciclare". (ANSA).