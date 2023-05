Tagli a Paramount Media, dopo 36 anni chiude MTV News

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Dopo 36 anni chiude MTV News. Lo scrivono i media americani citando Paramount Media Networks. La decisione è stata presa dopo che il gigante della comunicazione Usa ha deciso di tagliare del 25% la sua forza lavoro citando 'venti contrari' nonostante i successi della sua divisione streaming.

Il successo straordinario di MTV News iniziò negli anni '80 quando l'allora direttore della rivista Rolling Stone, Kurt Loder, si improvvisò conduttore tivù lanciando il programma, The Week in Rock e altri speciali. Il pubblico era composto principalmente da giovani americani che volevano un'alternativa alla tradizionale informazione via cavo.

I tagli arrivano un mese dopo che BuzzFeed ha annunciato l'eliminazione della sua divisione news e Vice Media ha cancellato Vice News Tonight. Di recente, negli Stati Uniti, tutti i principali network di informazione, tra cui CNN, The Washington Post, NPR, Gannett, Vox Media, NBC News, hanno deciso di tagliare la loro forza lavoro in operazioni di ristrutturazione societaria. (ANSA).