Kevin Costner minaccia di non tornare per l'ultimo Yellowstone

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Kevin Costner potrebbe non ritornare per gli ultimi episodi della quinta e ultima stagione di Yellowstone. Lo scrive Puck News secondo cui l'attore e la Paramount, network che manda in onda la serie, sarebbero di nuovo ai ferri corti. Il nuovo grattacapo per la produzione ora sono le nuove pretese di Costner, il quale ha richiesto di avere l'ultima parola sulla fine del suo personaggio, John Dutton.

Secondo indiscrezioni, vuole evitare il trattamento riservato a Patrick Dempsey, Derek Shepherd in Grey's Anatomy, il cui personaggio viene fatto uscire dalla show dopo essere rimasto ucciso in un incidente stradale. Dopo la notizia che Costner, che viene pagato oltre un milione di dollari per episodio, avrebbe lasciato Yellowstone dopo la fine della quinta stagione, la Paramount ha annunciato, a insaputa dell'attore, che la serie sarebbe termineta a novembre dopo l'uscita delle ultime puntate. Ma i piani sembrano ora sconvolti, sul futuro pende la decisione di Costner di ritornare o meno. (ANSA).