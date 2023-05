Il Cerchio, il doc finalista ai David di Donatello su Sky

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Chi sono i bambini di oggi, cosa pensano, e come vedono il mondo adulto? Per trovare le risposte a queste domande, Sophie Chiarello è entrata con la telecamera in una classe appena formata di prima elementare. Con una cadenza regolare, per l'intero ciclo di cinque anni, ha partecipato in classe ai cerchi organizzati dalla maestra.

Questo è Il Cerchio, candidato come miglior documentario (Premio Cecilia Mangini) ai David di Donatello, in esclusiva su Sky Documentaries l'11 maggio alle 21.15, in streaming solo su Now e disponibile on demand.

Il Cerchio è un vero e proprio esperimento sociale, dove per cinque anni la regista ha seguito con la sua cinepresa gli alunni di una classe elementare, catturando così il loro punto di vista speciale sul mondo. Che cos'è l'amore? Chi sono i migranti? Quali sono le differenze tra maschi e femmine? Che cosa vuol dire diventare adulti? Ma soprattutto, chi è Babbo Natale? Queste sono solo alcune delle domande universali su cui i bambini ridono, discutono e si confrontano dalla prima alla quinta elementare, formando di volta in volta un cerchio dove insieme si relazionano, si ascoltano e scoprono qualcosa di nuovo, anche su loro stessi. In poche parole: crescono.

Il Cerchio non è un documentario sui bambini, ma con i bambini, un documentario che parla di loro ma anche degli adulti. Un ritratto del mondo di oggi in cui si specchia quello di domani. (ANSA).