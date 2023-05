Eurovision 2023, il divertimento di vederlo a casa

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Con Marco Mengoni a portare alta la bandiera italiana, è ufficialmente partito il countdown per l'attesa finale dell'Eurovision Song Contest 2023, il più grande evento di musica dal vivo al mondo, ai nastri di partenza a Liverpool. E se i biglietti per la serata di sabato 13 maggio sono ormai esauriti da tempo (in Italia sarà Rai1 a trasmetterla in diretta), poco male: il 48% dei fan della kermesse dice infatti che in fondo poterla guardare con la famiglia e gli amici è il più grande (e impagabile) vantaggio di sintonizzarsi da casa. Certo, molto dipende (anche) dalla casa. È così che Booking.com, tra le più grandi aziende di viaggio digitali del mondo e nuovamente partner di viaggio ufficiale dell'Eurovision Song Contest, ha lanciato Ultimate Home of Eurovision: un'esperienza unica di una sola notte per due fortunati ospiti, proprio per festeggiare la finale, in compagnia dello chef italiano Max Mariola, in una casa da sogno a Roma con vista sul Colosseo. Un'occasione per scoprire non solo la musica, ma anche un altro lato della cultura italiana, come il buon cibo.

Secondo la ricerca - dati CensusWide - il 96% dei fan italiani ha in programma di guardare la gara e uno su cinque (18%) pensa di organizzare una visione casalinga con amici o familiari. Gli ingredienti per un buon Eurovision party? A parte la compagnia giusta (51%), serve un'ampia varietà di snack e bevande (40%), il divertimento di assegnare voti ai partecipanti alla gara (39%), ma anche la possibilità di cantare a squarciagola (39%) e allestire cibo e bevande da tutto il mondo a tema Eurovision (30%). Per i fortunati ospiti della Ultimate Home of Eurovision di Booking.com, chef Mariola, già volto di Gambero Rosso Channel e con un seguito da oltre 600 mila appassionati sul suo canale Youtube, ha in serbo uno speciale menù tutto italiano, con forti pennellate romane. (ANSA).