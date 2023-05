Fubar, Arnold Schwarzenegger, la sua prima serie tv

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Quando un padre e una figlia scoprono all'improvviso di lavorare entrambi segretamente per la CIA, una già rischiosa missione sotto copertura si trasforma in una scomoda questione di famiglia.

Arnold Schwarzenegger, è protagonista per la prima volta di una serie tv nell'adrenalinico action comedy Fubar che sbarca dal 25 maggio su Netflix, per un totale di 8 episodi disponibili contemporaneamente in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, uno dei titoli più attesi sul colosso streaming. Stando a quanto emerge dalle immagini diffuse dai due trailer l'intera storia si svolge attorno al racconto delle vite di un padre e di una figlia, Luke e Emma Brunner che sono coinvolti in una rete di spionaggio internazionale sotto copertura. Accanto all'attore, nel ruolo di sua figlia recita Monica Barbaro, che il pubblico ha imparato a conoscere in Top Gun: Maverick.

Gli eroi come Arnold insomma non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova.

Nei due trailer vedono Schwarzenegger mettersi alle spalle la sua vita da agente della CIA e ritirarsi in pensione, sperando di vivere una vita normale, cercando di partecipare alla vita di sua figlia e di ricongiungersi con la moglie: "Ma avete divorziato e sono passati 15 anni", gli fa notare una collega". Tuttavia, viene chiamato a svolgere un altro lavoro: salvare un agente con il nome in codice Panda e recuperare un'arma di distruzione di massa. Arrivato sul posto scopre che questa "Panda" è sua figlia. (ANSA).