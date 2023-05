Yellowstone, la serie con Costner termina con la quinta stagione

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - È arrivata la conferma da Paramount Network che la serie neo western tv Yellowstone che segue la famiglia Dutton mentre difende il suo ranch in Montana chiuderà i battenti. Protagonista assoluto il divo Kevin Costner, la cui carriera è stata rilanciata proprio dallo show in cui interpreta il potente patriarca del Montana, John (ruolo che gli ha fruttato un Golden Globe).

Gli episodi rimanenti per la stagione 5, divisa in due parti con la prima parte già andata in onda, dovrebbero essere trasmessi a partire da novembre 2023, dopodiché per Yellowstone - una delle serie televisive più seguite al mondo negli ultimi anni - sarà definitivamente finita. Tuttavia il florido franchise scaturito dal successo della serie madre di Taylor Sheridan continuerà, dato che nello stesso comunicato stampa Paramount ha anche annunciato che il nuovo spin-off con protagonista Matthew McConaughey - del quale ancora non si conoscono né il titolo né la premessa - è previsto per il 2024 prima su Paramount Network e poi in streaming su Paramount+.

"La storia dei Dutton continuerà, e ripartirà da dove si interromperà Yellowstone, con un'altra storia epica", ha detto il CEO di 101 Studios, David Glasser. "Siamo entusiasti di portare il nostro pubblico di tutto il mondo verso questo nuovo viaggio". (ANSA).