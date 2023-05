Il Paradiso delle Signore sbarca in Spagna

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Sbarca in Spagna Il Paradiso delle Signore - Daily. La terza stagione della serie Rai, già distribuita da Rai Com in settanta paesi, sarà trasmessa da La 1, il primo canale della spagnola Rtve, grazie a un accordo siglato agli Screenings 2023 conclusisi a Napoli alla presenza dell'ad di Rai Com Angelo Teodoli.

Nata come miniserie per il primetime, la fiction è stata trasformata anche grazie alla collaborazione di Rai Com in un prodotto di lunga serialità che, conservando la qualità cinematografica delle prime stagioni, le ha consentito di battere la concorrenza delle telenovelas latinoamericane e turche. Le Veneri, le commesse del più grande magazzino per signore di Milano, le cui vicende appassionano già milioni di telespettatori, in Spagna parleranno a breve in castigliano, catalano e basco.

L'accordo con Rtve prevede la messa in onda di 220 puntate; è anche in corso una trattativa promettente per l'acquisto della seconda stagione daily. A proporre al loro pubblico le storie e gli amori del Paradiso, anche la finlandese Yle e la greca Alpha Tv, che ha acquisito in licenza anche i diritti di remake della seconda stagione daily, ridisegnando completamente le storie, l'ambientazione e i personaggi in salsa ellenica. (ANSA).