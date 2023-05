Sky Inclusion Days, 2 giorni a Milano su inclusione e diversità

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Dalle performance artistiche e i contributi di Vinicio Marchioni, Omar Hassan, Macia del Prete, Domenico Cuomo, Paola Gioia Kaze Formisano e Tommy Kuti agli interventi del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e della scrittrice Elisabetta Dami; dalle testimonianze degli sportivi Sara Gama e Giorgio Minisini, ai contributi della scienziata Amalia Ercoli Finzi e dell'economista Azzurra Rinaldi, all'atleta paralimpico Alessandro Ossola: sono solo alcuni degli ospiti del programma di Sky Inclusion Days con figli ≠ genitori, il primo grande evento di Sky sui temi dell'inclusione e della diversità, organizzato in collaborazione con l'associazione non profit Lidia Dice… Una due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti che si svolgeranno domenica 14 e lunedì 15 maggio a Milano, presso Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Sky, da sempre impegnata sui temi dell'inclusione e della diversità, ha scelto di supportare Lidia Dice… e il progetto Figli ≠ Genitori per realizzare insieme questa importante nuova iniziativa, un momento di confronto per sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche così importanti.

