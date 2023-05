One piece, il messaggio di Eiichiro Oda ai fan, arriviamo

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Sembrerà strano ma dopo un periodo di duro lavoro ce l'abbiamo fatta". Netflix e Shueisha condividono una lettera del Maestro Eiichiro Oda, che aggiorna i fan di tutto il mondo sull'uscita della serie live-action One Piece, tratta dall'omonimo manga fenomeno mondiale di cui è autore e creatore. La serie sarà disponibile entro l'anno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, e sarà composta da 8 episodi. Eiichiro Oda ha scritto questa lettera in occasione del compleanno del suo amato personaggio Monkey D. Luffy, il protagonista che si imbarca in un'epica avventura col sogno di diventare il Re dei Pirati. La serie Netflix è il primo adattamento live-action del franchise, e comincia proprio all'inizio della storia di Luffy, introducendo sia i fan che i nuovi spettatori alle versioni live-action degli iconici personaggi, antagonisti e luoghi del manga. Per dare vita alla sua opera in questa collaborazione, Oda sottolinea il "periodo di duro lavoro" che ha portato tutte le parti coinvolte a trovarsi "in piena armonia", in una produzione che ha dimostrato "un amore sconfinato per One piece" e che è giunta "alla fase finale, prima dell'uscita. "molto presto spiegheremo le vele" scrive. Basato sulla serie manga più venduta di sempre One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra.

Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il One piece, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione. A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

(ANSA).