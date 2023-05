La Rai al lavoro per una fiction su Mike Bongiorno

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - In arrivo in casa Rai una fiction su Mike Bongiorno. Ad annunciarlo, è il figlio del papà di Lascia o raddoppia? e del Rischiatutto, Nicolò Bongiorno, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, oggi ospite di Massimiliano Ossini a Unomattina per parlare di ambiente, uno dei temi più cari anche al grande Mike. "Sto seguendo tante cose legate alla memoria di papà - racconta - In Rai faremo una fiction sulla sua vita, molto presto, e quindi ci sarà un grande film sulla sua vita". A quanto si apprende, Rai Fiction è al lavoro con la famiglia per realizzare una miniserie. (ANSA).