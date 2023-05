Fiorello, io eco-sostengo il Festival dello sviluppo sostenibile

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Io sono uno che sostiene queste cose qua, sono uno ecosostenibile proprio di natura. Sono proprio eco". Fiorello interviene con la tipica ironia, in un videomessaggio, alla presentazione della nuova edizione del Festival dello Sviluppo sostenibile dell'Asvis mostrandosi indignato per non aver saputo prima della manifestazione, di cui sarà ambassador. "Grazie che mi avete dato questa opportunità - dice - perché la colpa è di quelli che non ecosostengono, sono loro che mi avevano nascosto questa cosa qua. Sono loro i non ecosostenibili, invece noi - conclude - ecososteniamo". (ANSA).