Sceneggiatori in sciopero, al buio i late show in tv

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAG - Show della notte al buio per lo sciopero degli sceneggiatori che ha anche chiuso le writers room di serie tv come Abbott Elementary, Cobra Kai e Yellowjacket. I primi effetti dell'agitazione dichiarata alla vigilia del primo maggio cominciano a farsi sentire sui palinsesti tv, anche se per il grande pubblico le conseguenze sono ancora di là da venire. Mentre cortei di militanti cingevano d'assedio gli studi Disney a Los Angeles e, a New York, un centro su Fifth Avenue dove era in corso un evento Peacock con i vertici di NBCUniversal e gli inserzionisti, ha fatto le spese della prima agitazione della Writers Guild of America in 15 anni Pete Davidson: il comico ex fidanzato con Kim Kardashian doveva tornare a condurre Saturday Night Live, lo show satirico della Nbc di cui per anni è stato tra i protagonisti, ma SNL, i cui copioni sono aggiornati fino al momento di andare in onda, ha cancellato la puntata del 6 maggio.

Gli scioperanti hanno trovato sponda a Capitol Hill: "L'anno scorso otto Ceo di Hollywood hanno guadagnato quasi 800 milioni di dollari, mentre le paghe degli sceneggiatori della tv sono scese del 23% negli ultimi dieci anni. Sono con loro", ha dichiarato su Twitter il senatore ed ex candidato presidenziale Bernie Sanders, a cui si sono uniti i colleghi Dem della Camera Adam Schiff e Katie Porter che rappresentano la California.

(ANSA).