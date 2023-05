Muccino, 'la famiglia è un microcosmo che riflette la società'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - La tempesta di emozioni e tormenti di A Casa Tutti Bene raggiunge un alto livello nella seconda stagione. "Ho voluto completare il primo arco di questa saga familiare in cui sono quasi tutti degli antieroi, forse anche presi in prestito dalla commedia all'italiana, che, in questa forma drammaturgica, si intreccia diabolicamente al crime, alle relazioni umane e alle loro continue distorsioni e disfunzioni.

Eppure le dinamiche che hanno scatenato il naufragio di questa famiglia erano addirittura banali". Parola di Gabriele Muccino, regista e supervisore artistico della serie tv Sky Original, reboot del suo omonimo film campione di incassi, che torna dal 5 maggio con 8 nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. La prima stagione è stata premiata con il Nastro d'Argento 2022 come miglior serie dell'anno.

"La famiglia è un microcosmo che riflette tutte le dinamiche, migliori e peggiori della società", dice Muccino.

Un grande cast corale interpreta i membri della numerosa famiglia, nei suoi due rami, al centro della storia. Laura Morante guida il cast nel ruolo di Alba Ristuccia, madre di Carlo, Sara e Paolo Ristuccia sono interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D'Amico e Simone Liberati.

Euridice Axen è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani. Antonio Folletto è invece il marito di Sara, Diego. Quindi i Mariani che hanno ereditato una quota importante del ristorante di famiglia: Paola Sotgiu è Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati rispettivamente da Valerio Aprea e Alessio Moneta. Emma Marrone è la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini è Beatrice, la moglie di Sandro.

Diversi i debutti assoluti nel cast della seconda stagione: il cantautore e attore francese Tom Leeb è un carismatico chef con un ambizioso progetto per il San Pietro; Camilla Semino Favro è Rebecca Baldini. La serie è prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production - società di Leone Film Group. (ANSA).