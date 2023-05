The Ferragnez e la crisi, 'non siamo mai stati più uniti'

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Quest'ultimo anno più di tutti ci ha messo alla prova", ammette Chiara Ferragni. "Ho dovuto affrontare l'ipotesi di morire", sgrana gli occhi Fedez. La malattia del rapper, la paura della morte, le nuove sfide professionali dell'imprenditrice digitale, le difficoltà nel rapporto matrimoniale, ma anche i giochi con il primogenito Leone e ora anche i primi passi della piccola Vittoria. Il trailer della seconda stagione di The Ferragnez - La serie, in arrivo dal 18 maggio in esclusiva solo su Prime Video, promette di raccontare ancora una volta senza filtri professionale e privato della coppia forse più celebre del panorama contemporaneo.

"Propositi per questa nuova stagione: immergermi in esperienze completamente diverse da quelle che è stata la mia storia", premette la voce di Chiara nel trailer, mentre nelle immagini si cala giù da un palazzo con una squadra acrobatica.

Poi un accenno al Festival di Sanremo, che nei rumors avrebbe scatenato la crisi: pochi frame che immortalano l'Ariston ed ecco apparire i due impegnati in una seduta di terapia di coppia. "Non tiriamo neanche fuori questo argomento", avverte lei. E Fedez: "E allora non parliamo di un cazzo, che cazzo siamo qua a fare?". Poi il momento più drammatico, la diagnosi di tumore al pancreas per il cantante. "Sei tu che devi essere forte", dice alla moglie in lacrime prima dell'operazione, nella stanza dell'ospedale, "non devi piangere". E ancora Fedez che ammette dall'analista: "Ho un po' perso la bussola". Ma ci sono anche i sorrisi e le risate con i bambini, un brindisi romantico e il messaggio finale di Fedez: "Non siamo in crisi io e te, non siamo mai stati più uniti di così".

Prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, la seconda stagione di The Ferragnez - La serie debutterà su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre. Dopo l'estate arriverà, sempre su Prime Video, The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio speciale che segue Chiara nella sua avventura come co-conduttrice al 73/o Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. (ANSA).