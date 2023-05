The Diplomat, si farà il sequel della serie sulla diplomazia

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - E' una delle hit del momento su Netflix in molti paesi, Italia compresa, la serie The Diplomat che indaga il dietro le quinte della diplomazia rendendo affascinante il ruolo degli ambasciatori nello scacchiere mondiale. E ha lanciato la protagonista Keri Russell - già vista nello spy thriller The Americans per cui è stata nominata agli Emmy e più recentemente in Felicity e Cocaine Bear - che qui interpreta l'ambasciatrice americana a Londra Kate Wyler. Ed è arrivato l'annuncio: si farà una seconda stagione.

Così Netflix prosegue il suo affondo nei thriller politici americani, dopo il successo, anch'esso in classifica, di The Night Agent. Con tanti riferimenti di stretta attualità e toni di suspence mescolati, questo dramma politico online dal 20 aprile guida la top 10 in 86 paesi, con dati superiori ai 58 milioni di visualizzazioni. La serie è di Debora Cahn (The West Wing e Homeland).

Tutto è incentrato su Kate Wyler (Russell), grande esperta del territorio afghano, lanciata suo malgrado nella diplomazia glamour nel Regno Unito come nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Un'operazione non casuale, visto che il presidente americano, che somiglia proprio a Biden, vuole testarla alla vicepresidenza con l'aiuto dello scaltro marito di lei, ambasciatore anche lui per la prima volta nel ruolo di 'consorte di'. Kate Wyler in una dorata residenza deve però gestire una crisi internazionale con Iran e Russia, stringere alleanze strategiche e adattarsi al suo nuovo posto sotto i riflettori, magari indossando gli odiati abiti da sera lei che è abituata a tailleur neri e mocassini, il tutto mentre cerca di chiudere il suo matrimonio con la star della diplomazia Hal Wyler (interpretato da Rufus Sewell).

"I fan di tutto il mondo adorano ogni minuto del dramma avvincente e propulsivo di The Diplomat e apprezzano la potente interpretazione di Keri Russell nei panni di Kate Wyler. Dopo quel colpo di scena sbalorditivo - è il finale della serie - non vediamo l'ora che vedano cosa ha in serbo per la seconda stagione l'incredibile team visionario di Debora Cahn, Janice Williams e Keri Russell", ha dichiarato Jinny Howe, vicepresidente delle serie drammatiche di Netflix. (ANSA).