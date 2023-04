Su Sky in prima tv Il principe di Roma con Giallini, e Rubini

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il principe di Roma, commedia diretta da Edoardo Falcone, con protagonista Marco Giallini nei panni di un ricco che sta per diventare nobile, arriva in prima tv su Sky lunedì 1 maggio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection), in streaming su Now e disponibile on demand. Nel cast anche Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Antonio Bannò, Liliana Bottone, Massimo De Lorenzo, con Andrea Sartoretti e con Giuseppe Battiston.

Il film - produzione Lucky Red con Rai Cinema in collaborazione con Sky Cinema - fa parte anche della collection Risate all'italiana, che da lunedì 1 a domenica 14 maggio proporrà su Sky Cinema Collection oltre 120 titoli con le migliori commedie "made in Italy" e i grandi nomi delle risate all'italiana. Tra i protagonisti della collection ci sono Antonio Albanese-Cetto La Qualunque in Qualunquemente, Tutto tutto niente niente e Cetto c'è senzadubbiamente; Paola Cortellesi, diretta da Riccardo Milani, nelle commedie Ma cosa ci dice il cervello e Scusate se esisto! con Raoul Bova; Claudio Bisio tra le sale al Quirinale in Benvenuto presidente!, Bentornato presidente e, in compagnia di Alessandro Siani, nelle commedie Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. Siani sarà anche in veste di regista e di protagonista in Mister Felicità con Diego Abatantuono; quest'ultimo anche tra gli irresistibili protagonisti di Compromessi Sposi con Vincenzo Salemme e del remake del francese "Tanguy" Il mammone con Angela Finocchiaro e Andrea Pisani; l'attore. E ancora Leonardo Pieraccioni con Il sesso degli angeli, Se son rose e Un fantastico via vai; e l'attore e comico Pasquale Petrolo, in arte Lillo, nella commedia diretta e interpretata da Sergio Rubini Mi rifaccio vivo, in Con chi viaggi con Fabio Rovazzi e nell'esilarante Gli idoli delle donne con Greg e Corrado Guzzanti. Infine Ficarra e Picone in La matassa e in Andiamo a quel paese tra superstizione e risate; Aldo, Giovanni e Giacomo, ne Il cosmo sul comò e Odio l'estate; la commedia di Neri Parenti Vacanze ai Caraibi con Christian De Sica e quella di Carlo Vanzina come Non si ruba a casa dei ladri con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri. (ANSA).