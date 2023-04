Su Sky Cucine da incubo, Cannavacciuolo in missione a Siena

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Arriva dal cuore della Toscana una nuova richiesta di aiuto per Antonino Cannavacciuolo: il nuovo episodio di Cucine da incubo, domenica 30 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, è nel ristorante Gimmy Giò di Colle Val D'Elsa, in provincia di Siena.

Il locale ha una gestione storica, lo stesso staff è al lavoro da più di venti anni e di fatto ormai è diventata una famiglia: i proprietari sono Michele e sua moglie Emanuela e ai fornelli ci sono le due cuoche storiche Silvana e Maria, coadiuvate da Rosa, new entry del gruppo. Tutto il locale ha un sapore ormai datato, dall'arredamento al menù, e ciò inevitabilmente si ripercuote sulla sua reputazione nella clientela, che ormai vede il Gimmy Giò come un posto demodé e incapace di proporre novità. La situazione non positiva del ristorante si riflette anche sui rapporti all'interno dei membri dello staff, che col passare del tempo si sono logorati. Nel nuovo episodio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - domenica 30 aprile alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - Antonino metterà tutto il suo bagaglio di conoscenze e competenze al servizio del Gimmy Giò, chiamato ancora una volta a una duplice operazione: far ritrovare grinta ed entusiasmo ai componenti dello staff del Gimmy Giò e svecchiare tutto il locale, due obiettivi da portare avanti in parallelo perché totalmente legati e cruciali per le sorti del ristorante. (ANSA).