Carlo Conti torna con I migliori anni e domina gli ascolti tv

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Carlo Conti torna in onda dopo sei anni con I migliori anni e domina gli ascolti tv: lo show di Rai1 ha raccolto ieri una media di 3 milioni 465mila telespettatori pari al 22.18% di share, battendo nettamente la fiction di Canale 5 Il patriarca, con Claudio Amendola, scesa al 14.76% con 2 milioni 427mila spettatori.

Successo anche sui social: il programma per tutta la serata è stato in vetta alle tendenze. In scena, un viaggio negli ultimi 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni: ancora una volta l'occasione per fare un tuffo all'indietro regalando emozioni. Flora Canto ha fatto da tramite tra il mondo social e lo show leggendo e commentando in diretta i vari messaggi del pubblico da casa.

L'ammiraglia Rai si è imposta nella fascia di prime time con il 22.15% a fronte del 16.06% di Canale 5. (ANSA).