The Anarchists, la docuserie che racconta un esperimento sociale

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "I governi sono la causa di quasi tutti i principali problemi sulla Terra", afferma l'imprenditore milionario, blogger e pioniere dei bitcoin Jeff Berwick. The Anarchists - Anarchia ad Acapulco, è il lungo racconto - sei episodi in prima visione su Sky Documentaries da lunedì 1 maggio alle 21.15 in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand - di come un singolo evento organizzato ad Acapulco nel 2015 dall'imprenditore canadese con l'idea di promuovere l'anarchia, si è trasformato in un incontro annuale che ha attirato un seguito internazionale di libertari, genitori che cercano di proteggere i propri figli dalla scuola, evangelisti della criptovaluta e personaggi attratti dall'idea di creare una comunità senza Stato e libera dai sistemi bancari insieme a fuggitivi con la fedina penale sporca. Il meeting crescendo ha attirato sponsorizzazioni da società di cripto-valuta e relatori come Ron Paul e l'investitore BitCoin Roger Ver; in breve tempo l'ideologia utopica si é scontrata con l'imprevedibilità della natura umana, le relazioni, le rivalità.

La docuserie HBO diretta da Todd Schramke racconta da vicino gli attori principali di questa incredibile storia tra i quali lo stesso Berwick, gli attivisti anarchici Lisa e Nathan Freeman che hanno lasciato gli Stati Uniti con i loro figli per trovare una vita più libera in Messico e una coppia di americani in fuga per accuse di droga, Lily Forester e John Galton, che proprio ad Acapulco ha perso la vita in un misterioso omicidio.

In ordine cronologico, con i primi episodi strutturati attorno alla conferenza di ogni anno, la serie ripercorre l'ascesa fulminea di "Anarchapulco" e l'altrettanto rapido scioglimento della sua comunità. Proprio su questo concetto si interroga Erika Harris, una dei partecipanti al raduno: "Cos'è la comunità? Se non riesci a radunarti intorno a qualcuno quando è giù, qual è il punto?". Una domanda cruciale nell'attuale situazione politica globale, alla quale sembra sempre più urgente trovare una risposta. (ANSA).