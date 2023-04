Le Deluge, il film su Luigi XVI e Maria Antonietta prigionieri

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Fine riprese per Le Deluge, un film diretto da Gianluca Jodice che racconta di Luigi XVI e di sua moglie Maria Antonietta in attesa di essere giustiziati. Un tempo che nessuno ha mai raccontato: i pochi mesi in cui gli ultimi re e regina di Francia con i loro due figlioletti vennero incarcerati in un castello nero alle porte di Parigi, in attesa della ghigliottina. Un tempo breve, condensato, dove tra violenze e vessazioni, tutte le maschere caddero: quella dei due reali come figure pubbliche e private; quelle dell'antico regime; quelle della Storia che voltò definitivamente pagina, e quella di Dio che da allora in avanti fu eclissato nell'ombra, lasciando l'uomo completamente solo. "Le Déluge è un film apocalittico nel senso più letterale del termine: quello di svelamento. Racconta la fine di quell'assolutismo e di quella monarchia che sembrava non potesse arrivare mai, mettendo a nudo due tra le icone più universali della Storia, per la prima volta davanti al popolo, a sé stessi, e all'umanità", dice la produzione. Il film, diretto da Jodice (già regista de Il cattivo poeta) che lo ha anche scritto insieme a Filippo Gravino, è interpretato da Mélanie Laurent nei panni di Maria Antonietta e Guillaume Canet in quelli di Luigi XVI. Nel cast anche Aurore Broutin, Hugo Dillon, Tom Hudson, Roxane Duran, Anouk Darwin Homewood, Vidal Arzoni e Fabrizio Rongione. Un cast tecnico d'eccellenza, dal direttore della fotografia Daniele Ciprì, al costumista due volte candidato ai Premi Oscar Massimo Cantini Parrini (per Pinocchio di Matteo Garrone e Cyrano di Joe Wright), dallo scenografo Tonino Zera al maestro dell'acconciatura quattro volte candidato agli Oscar Aldo Signoretti (per Elvis di Baz Luhrmann, Il Divo di Paolo Sorrentino, Apocalypto di Mel Gibson, Moulin Rouge! Di Baz Luhrmann).

Le riprese sono durate 6 settimane e si sono svolte tra Torino e Roma. Il film è una produzione Ascent Film con Rai Cinema, in co-produzione con QUAD, una co-produzione Italia Francia, prodotto da Matteo Rovere e Andrea Paris e co-prodotto da Yann Zenou. Produttore associato Paolo Sorrentino. (ANSA).