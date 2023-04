A Good Person di Zach Braff arriva su Sky il 30 maggio

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Sono stati rilasciati il trailer e il poster italiano di 'A good person', film targato Sky Original scritto e diretto dal candidato al Golden Globe A good person, che in Italia sarà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su Now dal 30 maggio.

Quarto film del regista e attore Zach Braff, vede la partecipazione di uno straordinario cast che comprende la candidata all'Oscar Florence Pugh, attrice britannica tra le più entusiasmanti della sua generazione, Molly Shannon, Chinaza Uche, Celeste O'Connor e la leggenda della recitazione e premio Oscar© Morgan Freeman. La fotografia è curata dal premio Oscar Mauro Fiore. Il film è prodotto da Killer Films, Elevation Films, Zach Braff e Florence Pugh.

Allison (Florence Pugh) è una giovane donna che ha davanti un futuro radioso: ha un fidanzato meraviglioso, una carriera fiorente, una famiglia e degli amici che la sostengono. Ma il suo mondo va in mille pezzi quando sopravvive ad un terribile incidente ed esce dalla clinica con una dipendenza da oppioidi e un dolore irrisolto. Negli anni successivi, sarà l'improbabile amicizia che stringe con l'aspirante suocero (Morgan Freeman) a darle la possibilità di rimettersi in sesto e andare avanti con la sua vita. (ANSA).