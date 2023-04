I 90 anni di Carol Burnett, 'Come se avessi 11 anni'

Carol Burnett compie 90 anni ma si sente più giovane che mai. L'attrice, sei volte premio Emmy, festeggerà l'importante traguardo il 26 aprile ed è felice di avere ancora tutte le ossa al proprio posto e soprattutto la testa. "Ancora non ci credo - ha detto in un'intervista a People - mi sento ancora come se avessi undici anni". Per celebrare l'occasione, Nbc le dedicherà uno speciale di due ore, 'Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love', tra i cui ospiti ci saranno Amy Poehler, Cher, Ellen DeGeneres, Julie Andrews, Steve Carell, Taraji P. Henson.

Originaria di San Antonio, in Texas, ma cresciuta a Los Angeles, la Burnett cominciò ad esibirsi da ventenne nei locali notturni di New York. Nel giro di pochi anni arriva a Broadway e nel 1959 con 'Once Upon a Mattress' riceve la prima candidatura ai Tony Award. Il suo debutto in televisione è agli inizi degli anni '60 con 'The Garry Moore Show'. Nel 1962 vince il suo primo Emmy. Nel 1963 debutta al cinema con un ruolo nella commedia 'Le 5 mogli dello scapolo di Daniel Mann'. Nel 1967 arriva lo show che nel 2007 la rivista Time ha classificato tra 'I 100 migliori spettacoli televisivi di tutti i tempi', ossia 'The Carol Burnett Show', andato in onda fino 1978. Lo spettacolo combinava sketch comici tra cui parodie di film e personaggi, balletti e musica. In dieci anni ha accumulato, tra gli altri riconoscimenti, 22 Emmy e otto Golden Globe.

"Ho fatto ridere le persone - ha detto la Burnett intervistata da People - le ho fatte sentire bene quando si sentivano giù. Alcuni fan mi scrissero che lo show era l'unico momento in cui la famiglia si riuniva per ridere assieme. Altri mi dicevano che a volte si sentivano soli e venivano tirati su di morale. E' un bel sentimento". E' stato durante gli anni del college che ha capito di avere un dono per la commedia. "Ero - ricorda - ad una lezione di recitazione. Molti studenti facevano cose pesanti teatralmente, io non ci riuscivo così scelsi qualcosa di leggero e iniziarono a ridere".

L'età avanzata non ha tenuto la Burnett lontano dagli schermi.

Di recente è stata guest star nella serie tivù 'Better Call Saul' e avrà una parte nella prossima serie di Apple TV+, 'Palm Royale'.