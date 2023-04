Ultima puntata dello show di James Corden, ospite Tom Cruise

(ANSA) - NEW YORK, 24 APR - Dopo otto anni e mezzo cala definitivamente il sipario sul karaoke più famoso della tivù. Il 27 aprile va in onda l'ultimo episodio del 'Late Late Show with James Corden'. Lo show notturno, condotto da James Corden, viene trasmesso dalla Cbs dal 2015. Tra le sue formule di successo, un carpool karaoke in cui Corden canta con personaggi famosi.

Secondo quanto scrivono i media americani, il gran finale avrà tra gli ospiti celebrità come Tom Cruise, Ben Affleck, Jennifer Garner, le Kardashian, Mila Kunis, Seth Meyers, Sharon Stone, Harry Styles. In macchina per il karaoke ci saranno la band coreana al femminile Blackpink e il rapper Sean "Diddy" Combs, conosciuto anche come Puff Daddy.

Il conduttore britannico aveva annunciato l'intenzione di lasciare lo show circa un anno fa. Aveva anche detto di essere spaventato ma allo stesso tempo entusiasta di 'fare un salto nel vuoto', riferendosi al suo futuro. Secondo indiscrezioni, la dipartita di Corden potrebbe significare anche la fine del Late, Late Show. (ANSA).