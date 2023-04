Perry Mason torna con la seconda stagione su Sky dal 14 maggio

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Non posso patrocinare questo caso, hanno sparato un solo colpo a distanza? Di chi si tratta. Voglio la verità questa volta". Il Perry Mason impersonato dal vincitore dell'Emmy Matthew Rhys sta per tornare. La seconda stagione dell'apprezzato crime drama d'ambientazione storica di HBO, basato sul celebre personaggio creato da Erle Stanley Gardner, andrà in onda su Sky e in streaming su Now dal 14 maggio dopo il debutto negli Stati Uniti nelle scorse settimane.

Nell'attesa, l'avvocato penalista più famoso della tv si mostra combattuto come non mai nel trailer ufficiale in italiano dei nuovi otto episodi dell'apprezzata serie HBO prodotta da Robert Downey Jr e Susan Downey. La seconda, stagione del raffinato noir HBO torna con un cast ricchissimo in cui spiccano Chris Chalk (Paul Drake), Juliet Rylance (Della Street), Eric Lange (Gene Holcomb), Justin Kirk (Hamilton Burger), Diarra Kilpatrik (Clara Drake), Katherine Waterston (Ginny Aimes), Shea Whigham (Pete Strickland), Hope Davis (Camille Nygaard), Fabrizio Guido (Rafael Gallardo), Peter Mendoza (Mateo Gallardo), Onahoua Rodriguez (Luis Gallardo), Jee Young Han (Marion Kang), Sean (Sunny Gryce), Tommy Dewey (Brooks McCutcheon), Paul Raci (Lydell McCutcheon), Jen Tullock (Anita St. Pierre), Wallace Langham (Melville Phipps) e Mark O'Brien.

La serie è diretta dai regesti Fernando Coimbra (Narcos), Jessica Lowrey (Halo), Marialy Rivas (LaJauría), e Nina Lopez-Corrado (Agents of S.H.I.E.L.D.). La seconda stagione riprende con Perry nella morsa del sistema legale di Los Angeles all'apice della Grande Depressione.

Insieme all'assistente fuoriclasse Della Street e al duro ex poliziotto Paul Drake, l'ex investigatore privato si guadagna la fama di assumere clienti che pochi oserebbero difendere. Mesi dopo che il processo Dodson ha scosso la città, Perry si sta riabituando alla vita da avvocato quando un caso di omicidio di alto profilo lo porta di nuovo in pista. Mentre il procuratore distrettuale si reca da una coppia di fratelli della desolata Hooverville, Perry viene spinto al centro di una vasta cospirazione e costretto a fare i conti con ciò che significa veramente essere colpevoli. (ANSA).