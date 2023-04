Fabrizio Biggio condurrà concertone del Primo Maggio con Ambra

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Sarà Fabrizio Biggio, compagno mattutino di Fiorello a Viva Rai2, ad affiancare questa volta Ambra Angiolini sul palco del Concertone del Primo Maggio, che andrà in onda su Rai3. Ad annunciarlo in modo come sempre irrituale, è stato proprio Rosario Fiorello ai microfoni di Rai Radio 2, al programma Non è un Paese per i Giovani, condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate. ''Biggio sarà il conduttore del Primo Maggio'' ha detto Fiorello, mentre il diretto interessato protestava: ''No, non lo so se si può dire!''.

'Ambra sarà la padrona di casa, Biggio si è offerto volontario gratis. Gli hanno offerto talmente poco che gli hanno detto dateli in beneficienza''. Fiorello ha spiegato inoltre che Biggio sarà presente in ogni caso nella puntata di Viva Rai2 in onda lunedì 1° maggio.

''Fra l'altro Fabrizio Biggio farà la puntata da noi alle 7.00, poi va alle prove subito, alle 10.00'', ha detto. ''Quando finirà il Primo Maggio, sarà senza voce perché lì è tutto un 'su le maniiii, la pace, i popoli, la razza, bandiera rossa...

trionferà. I quattro mori della Sardegna. Lu Saluto lu sole lu ventu'. Tornerà da noi e dirà: 'Sono stato al Primo Maggio, sono stanco'" ha spiegato con Fiorello. ''Sul palco ci sarà anche il ministro Lollobrigida che parlerà di razze canine'', ha scherzato Fiorello. (ANSA).