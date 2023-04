Depp vs Heard, Channel 4 svilupperà una docuserie sul caso

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Un documentario sui problemi legali tra Johnny Depp e Amber Heard è in testa alla nuova programmazione primaverile dell'emittente britannica Channel 4.

In occasione del Content Showcase di Londra, il responsabile dei contenuti Ian Katz ha presentato una serie di programmi "mirati, provocatori ma mai scontati" che spera possano far "pensare, discutere e porre domande sul mondo in cui viviamo".

Depp vs. Heard, è il titolo provvisorio, sarà una serie in tre parti realizzata dalla regista Emma Cooper, nominata ai Bafta, che - come precisano Variety e Deadline - indagherà sul famoso processo per diffamazione (da cui come noto l'attore è uscito vittorioso) che lo scorso anno ha catturato il pubblico mondiale per tre mesi di fila. Il caso è stato un evento mediatico globale e ha sollevato questioni importanti riguardanti la violenza, il genere e la natura della giustizia nell'era della post-verità.

La docuserie è prodotta da Bitachon365, da Fulwell 73 del produttore di Blowing LA Sheldon Lazarus e da Empress Films.

Quest'ultima è la casa di produzione a cui si deve il documentario Netflix The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes. E a dirigere Depp vs Heard sarà proprio la regista di The Mystery of Marilyn Monroe (che le è valso una nomination ai BAFTA), Emma Cooper.

La docuserie combinerà filmati di aule giudiziarie, fonti di notizie, interviste video e contenuti realizzati dagli utenti attraverso i vari social che racchiudono alcuni dei momenti più importanti del processo. L'obiettivo di questo progetto dedicato al processo è proprio quello di esplorare alcuni dei momenti più importanti del caso giudiziario che ha visto combattere Amber Heard e Johnny Depp.

Intanto, come annunciato dagli organizzatori del Festival di Cannes, il nuovo film con Johnny Depp, Jeanne du Barry, aprirà la 76/a edizione. Nella pellicola l'attore interpreta Luigi XV.

