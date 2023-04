Una serie tv da ultimi paradisi terrestri su Sky Nature

(ANSA) - ROMA, 18 APR - In occasione dell'Earth Day, una serie in sei episodi con immagini straordinarie che racconta la natura ancora intatta degli ultimi paradisi terrestri: Borneo, Namibia, Zambia, Galapagos, Patagonia e Alaska. Negli angoli più remoti del pianeta, ci sono luoghi rimasti incontaminati perché isolati dal resto del mondo e protetti dagli effetti dannosi della presenza umana. In queste terre la vita prospera e si manifesta in ecosistemi equilibrati, ricchi di specie e unici che la serie Eden - Pianeta selvaggio, in esclusiva su Sky Nature da venerdì 21 aprile alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, invita a scoprire.

Una occasione unica per ammirare la perfetta armonia che regna negli ultimi paradisi terrestri, luoghi rari e preziosi nei quali l'uomo entra solo raramente. La serie mostra nel loro habitat gli animali sotto una luce totalmente nuova e creature strane e meravigliose che si vedono in video per la prima volta.

Spiega anche come le nostre scelte attuali possano mettere in pericolo questi paradisi e i loro abitanti ora e in futuro e induce a riflettere su come garantirne la sopravvivenza. Si parte il 21 aprile con un viaggio nel Borneo, l'isola più ricca di foreste pluviali e ospita 60.000 specie di piante e animali, dei quali 6.000 sono unici e altri vengono scoperti quasi ogni giorno. In questa foresta pluviale primordiale a cavallo dell'equatore, prospera una miriade di creature, tra cui l'orangutan, il raro orso del sole alla ricerca del miele tra le cime degli alberi e i buceri, che hanno imparato a integrare la loro dieta vegetariana con i pipistrelli.

Il 28 aprile sarà la volta della Namibia. Il deserto del Namib è uno dei più antichi, e pur con temperature di 50 gradi e precipitazioni annuali misurate in millimetri, dà vita a più specie indigene di qualsiasi altro. Le sue fonti d'acqua nascoste, come la misteriosa nebbia oceanica che attraversa la sua Skeleton Coast. Strani e meravigliosi specialisti del deserto condividono questo Eden inaspettato, che fiorisce di vita dove nessuna sembrava possibile: un leone solitario a caccia, una saggia elefantessa che mostra al suo bambino dove trovare baccelli sugli alberi. Le altre puntate a seguire sono in Zambia, Galapagos, Patagonia e Alaska. (ANSA).