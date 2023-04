Moretti e Netflix alla berlina, 'manca il momento what the fuck'

L'avversione di Nanni Moretti per le piattaforme è cosa nota. Nel Sol dell'Avvenire, in 500 copie dal 20 aprile con 01 e poi in gara al festival di Cannes, il regista gli dedica una lunga sequenza divertente. Cercando finanziamenti per il film, il suo personaggio, il regista Giovanni (lo stesso Moretti), accompagnato dalla moglie produttrice (Margherita Buy), ha un incontro con i dirigenti di Netflix che gli bocciano la sceneggiatura per motivi di ritmo. "Manca il momento 'what the fuck', arriva tardi il 'plot time'" e altri tecnicismi messi alla berlina per far capire come sia tutto studiato a tavolino.

"Per me le piattaforme vanno bene per le serie, i film si devono fare per il cinema", ha subito sentenziato Moretti. (ANSA).