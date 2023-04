La Storia, primo trailer della serie su Variety

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Beta, che è il distributore internazionale, ha svelato sul sito online di Variety il trailer del dramma in costume La Storia, evento televisivo Rai della prossima stagione. La saga di otto episodi diretta da Francesca Archibugi è tratta dal grande classico del'900 di Elsa Morante (Giulio Einaudi editore).

Ambientata durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale e nel primo dopoguerra, la serie è una coproduzione tra Picomedia e la societa' francese Thalie Images in collaborazione con Rai Fiction. Jasmine Trinca interpreta Ida, madre single di due figli che nasconde la sua eredità ebraica e lotta contro la povertà e la persecuzione. Il cast comprende anche Asia Argento, Elio Germano e Valerio Mastandrea. Ambientato principalmente a Roma tra il 1940 e il 1948, La Storia affronta temi come il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale e il primo dopoguerra italiano attraverso un punto di vista femminile.

In una città devastata dalla guerra la giovane vedova di origine ebraica Ida Ramundo, madre di Nino, viene violentata da un soldato tedesco ubriaco durante l'occupazione. Poco dopo scopre di essere incinta e partorisce un bambino, Useppe. Nel frattempo la guerra stravolge l'intera famiglia: Nino si arruola nelle camicie nere in partenza per il Nord Italia, mentre nel 1943 un bombardamento distrugge la casa di Ida, che si vede costretta a riparare in un ricovero per sfollati. La fine del conflitto non risolverà la situazione della protagonista.

"Ida - ha spiegato Jasmine Trinca mentre era sul set - non è come alcuni personaggi femminili moderni, ma resiste agli orrori della guerra in modo abbastanza passivo, anche se occasionalmente mostra una forza ferocemente felina". Girata in gran parte in esterni a Roma, nel Lazio, e a Napoli, la serie è scritta da Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi, con la firma per la fotografia di Luca Bigazzi, di Ludovica Ferrario per la scenografia e di Catherine Buyse e Valentina Monticelli per i costumi. (ANSA).