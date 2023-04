The Idol con The Weeknd e Lily-Rose Depp dal 5 giugno su Sky

Arriva l'attesissima serie Sky Exclusive The Idol, in su Sky e in streaming solo su NOW dal 5 giugno.

Co-creata da Sam Levinson (Euphoria), Abel "The Weeknd" Tesfaye e Reza Fahim, The Idol vede protagonisti Abel "The Weeknd" Tesfaye e Lily-Rose Depp e verrà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes di quest'anno.

Dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn (Lily-Rose Depp) è decisa a rivendicare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d'America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido.

Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima? (ANSA).