Mentana, domenica trasmissione su Giletti, serve chiarezza

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza". Lo scrive su Facebook il direttore del TgLa7, Enrico Mentana. "So che Giletti non informò l'editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo - prosegue -, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è l'arena un segno diverso". "Massimo Giletti è ancora sotto contratto, e la domenica resta libera - conclude Mentana -. E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emerse attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi...".

La trasmissione è stata decisa in accordo con il direttore di rete, Andrea Salerno, che ha condiviso il post su Twitter.

(ANSA).