Giancarlo Magalli, la guarigione è andata, è fatta!

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Ospite della puntata del 16 aprile di 'Da noi... a ruota libera', su Rai1, Giancarlo Magalli è tornato a raccontarsi in tv per parlare della sua carriera e della sua esperienza di uomo di spettacolo. Il conduttore, che è stato lontano dal piccolo schermo per curare un linfoma, ha annunciato: "La guarigione oramai è andata, è fatta! La diamo per certa. C'è voluto un po' ma siamo qui. E quindi ora potrei tornare in tv nel ruolo 'Lazzaro', vediamo" ha scherzato sul finale dell'intervista con Francesca Fialdini. (ANSA).