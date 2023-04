Expo 2030: Fiorello,'arrivano ispettori,toelettiamo i cinghiali'

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Romani, mi raccomando, diamoci una regolata, da oggi tutti in giro educati. Toelettiamo i cinghiali, facciamoli carini, ormai fanno parte della famiglia... Stanno arrivando anche i lupi, apposta per l'Expo...". Lo ha detto ironicamente stamattina Fiorello, nel corso della trasmissione Viva Rai 2, commentando l'arrivo questa sera nella Capitale degli ispettori del Bie per la candidatura della città a Expo 2030. (ANSA).