Al via spot istituzionale sulla crisi idrica

ROMA, 14 APR - Ognuno di noi può fare la differenza per creare nuove abitudini che salvaguardino la comunità umana e il pianeta. Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio guidato dal sottosegretario Alberto Barachini sostiene l'attività della cabina di regia istituita dal governo sulla crisi idrica con la campagna di comunicazione istituzionale "L'acqua è vita, non sprecarla".

Lo spot, diffuso sulle reti Rai (spot tv e radio), sui social media e sul web, suggerisce in modo semplice e chiaro nuove abitudini: non lasciare che l'acqua scorra inutilmente dal rubinetto; utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico; ottimizzare l'uso dell'acqua corrente e, ove sia possibile, riutilizzarla.

"Anche gas ed elettricità richiedono un uso oculato e un lavoro di squadra di tutti i cittadini per abbassare i consumi con piccoli accorgimenti, anche a beneficio dell'impatto sull'ambiente - informa una nota del Dipartimento -. Azioni semplici, come ad esempio spegnere le luci superflue e sostituire le lampadine con quelle a led, che lo spot 'Consumiamo l'energia in modo intelligente', realizzato dal Dipartimento, sta già condividendo in radio e tv oltre che sui social. Ognuno di noi può fare la differenza. Ricordiamocelo".

