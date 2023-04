Omaggio alla signora Maisel, la Quinta Strada si tinge di rosa

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - Per un giorno la Quinta Strada a New York si trasforma in una scena de La fantastica signora Maisel. In occasione del lancio su Prime Video della quinta e ultima stagione, il 14 aprile, Amazon trasformerà dieci isolati, dalla 46/a alla 56/a strada, della popolare Avenue in un enorme set della serie che ha come protagonista Miriam 'Midge' Maisel (Rachel Brosnahan), una casalinga ebrea che cerca di farsi strada come comica. Un tappeto rosa coprirà quasi un tratto di quasi due km per quella che è un'esperienza immersiva ribattezzata 'Marvelous Mile' (dal titolo in inglese The Marvelous Mrs. Maisel).

Ci sarà anche una riproduzione del palcoscenico del Gaslight Cafè, dove Midge improvvisò il suo primo spettacolo comico. Le vetrine di Saks Fifth Avenue, inoltre, esporranno alcuni look dalla serie. (ANSA).