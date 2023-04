Mara Venier, la mia immagine sfruttata illegalmente, vie legali

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Mara Venier ha deciso di avviare una serie di azioni legali in sede civile contro la diffusione di messaggi pubblicitari di prodotti di vario genere che usano illegalmente la sua immagine. A darne notizia è il suo avvocato, Giorgio Assumma.

La conduttrice ha dato incarico ad Assumma "di iniziare una serie di procedimenti giudiziari in sede civile contro tutte le piattaforme online che diffondono messaggi pubblicitari riconducibili a soggetti difficilmente rintracciabili o perseguibili - spiega una nota del legale - nei quali viene usata illegalmente la sua immagine in qualità di testimonial di servizi o di prodotti commerciali di varia natura: investimenti patrimoniali, creme curative, creme estetiche eccetera".

"I procedimenti in questione - sottolinea Assumma - tendono a coinvolgere, nella responsabilità per i danni morali ed economici subiti dalla Venier, direttamente le piattaforme online che omettono di controllare preventivamente la liceità e l'autenticità di tali messaggi, i quali vengono caricati sui loro rispettivi siti, e, quindi, diffusi a milioni di fruitori dei quali viene sfruttata la credulità. In assenza di una apposita legge speciale, idonea a prevenire e a reprimere tale fenomeno, non rimane, ai personaggi noti coinvolti inconsapevolmente nell'inganno, che ricorrere alla giustizia anche attraverso procedimenti cautelari di urgenza". (ANSA).