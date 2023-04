Hayu, la piattaforma di reality On-Demand, le nuove offerte

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Se amate tanto i reality Hayu è quello che fa per voi. Si tratta di una novità per il mercato italiano, una piattaforma che li ha raccolti, lanciata due anni fa in Italia ma ha ampliato la sua offerta già ricchissima: una piattaforma on-demand in abbonamento dove si possono trovare oltre 300 show disponibili da tutto il mondo per un totale di oltre 9.000 episodi e una selezione vasta di film. La maggior parte degli show su Hayu (il servizio on-demand in abbonamento (SVOD) di NBCUniversal International) è disponibile in streaming in contemporanea con gli Stati Uniti, tra questi: tutti i 22 spin off di The Real Housewives, oltre a tutte le stagioni di Below Deck, Million Dollar Listing e tanto altro fino a Stare al passo con i Kardashians 20 stagioni (prima delle serie nuove The Kardashians 1 e 2 su Disney ndr). Tra le novità 'Guerre di scherzi tra celebrità: Nick Cannon contro Kevin Hart (pianificano, complottano e si fanno scherzi virali a vicenda) e per il genere crime I veri omicidi di Atlanta.

Hayu è disponibile su tutti i dispositivi a 4,99 euro al mese.

Disponibili in download e "watch on the go". Tanti i generi anche tra Casa e design, Incontri, Moda e True Crime e cucina.

Tra le principali novità su Hayu di aprile: Below Deck Sailing Yacht arriva in Sardegna, a Celebrity Game Face giocano Ice-T, Halle Bailey e Rita Ora, e la nuova serie True Crime di Dick Wolf: Blood & Money.

Questa operazione multi-territoriale arriva proprio mentre il canale in streaming si appresta a celebrare il suo settimo anniversario essendo stato inaugurato a marzo del 2016 nel Regno Unito. (ANSA).