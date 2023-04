Giletti, tutto si chiarirà nel momento giusto

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Tutto si chiarirà al momento giusto". Così Massimo Giletti commenta con l'ANSA la nota de La7 che ha annunciato la sospensione di Non è l'Arena. "Ognuno ha la sua versione. Non voglio aggiungere altro, non parlo, penso solo ai miei, ai 35 che lavorano con me e si ritrovano ora sbattuti fuori dopo 6 anni. Io ho le spalle larghe, penso solo a loro".

Quanto alle voci di perquisizioni spiega: "E' tutto falso, non c'è stata nessuna perquisizione nella mia abitazione.

Nessuna notifica delle forze dell'ordine, nulla di nulla. Del resto era tutto facilmente verificabile e riscontrabile".

