Sylvester Stallone e famiglia, arriva docuserie su Paramount+

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Dopo aver interpretato alcuni dei personaggi più leggendari della storia del cinema, da Rocky a Rambo, il tre volte candidato all'Oscar Sylvester Stallone, giunto a settantasei anni, ha deciso di mostrare nuovi lati di sé al grande pubblico, che lo ha amato e che lo ama, trascorrendo del tempo con la sua famiglia, vera protagonista del reality show più atteso dell'anno, pronto a dare accesso alle telecamere a quello che considera il più grande ruolo della sua vita: quello di padre e marito.

Paramount+ ha annunciato che la nuova docu-serie The Family Stallone, subito dopo la première negli Stati Uniti, in Canada, America Latina e Brasile, sarà disponibile da giovedì 18 maggio in Italia, in Gran Bretagna, Australia e a seguire in altri Paesi. Nel cast sono presenti oltre a "Sly", sua moglie Jennifer Flavin Stallone e le loro figlie Sophia, Sistine e Scarlet.

Sylvester Stallone, per il mondo è l'uomo, il mito e la leggenda, ma per le sue figlie è solo papà. Mentre la docuserie è ambientata a Los Angeles, città dove Stallone risiede con i suoi affetti.

Jennifer Flavin Stallone è la moglie di Sylvester, un'esperta donna d'affari e comproprietaria del marchio di benessere Serious Skin Care. Sophia Stallone, la maggiore delle tre figlie, non è interessata a seguire le orme del padre nella recitazione. Anche se Sophia attualmente conduce un podcast, "Unwaxed", insieme alla sorella Sistine, sta ancora trovando la sua strada nella vita e si sta concentrando sulle sue passioni.

Sistine Stallone: attrice e modella, sta intraprendendo un nuovo viaggio come regista e sta attualmente sviluppando il suo primo lungometraggio. Scarlet Stallone: la più giovane delle sorelle Stallone e l'ultima a lasciare il nido, si sta trasferendo nel suo appartamento al college. Fin da bambina ha deciso di seguire le orme del padre e di diventare un'attrice, e ora appare al fianco di Sly nella sua nuova serie Tulsa king, anch'essa disponibile su Paramount+.

The Family Stallone è prodotta da MTV Entertainment Studios, con Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind e Nadim Amiry come produttori esecutivi. (ANSA).