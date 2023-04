Rai Cultura, speciale per i 50 anni del Teatro Regio Torino

(ANSA) - TORINO, 12 APR - La vita del Regio raccontata attraverso le voci dei protagonisti della sua storia a partire da Raina Kabaivanska, protagonista dei "Vespri siciliani" che inaugurarono il Teatro nel 1973, con immagini catturate da droni acrobatici E' lo Speciale di Rai Cultura, 'Regio 50. Ci si mette molto tempo per diventare giovani', di Roberto Giannarelli e Francesca Nesler con Paola Giunti e Simone Solinas. Lo speciale, presentato questa sera in anteprima, è stato realizzato in occasione dei 50 anni del Teatro Regio di Carlo Mollino (1973-2023). Andrà in onda su Rai 5: venerdì 14 aprile alle 22.45 e domenica 16 aprile alle 20.15. E' prevista una Maratona Teatro Regio su Rai 5 in occasione della giornata porte aperte del teatro: opere e puntate di 'Prima della Prima' dalle 10 alle 21.15 con in coda, appunto, lo speciale.. "Lo speciale - spiega Francesca Nesle - nasce dalla storica collaborazione tra Rai e il Teatro Regio di Torino Proprio nel preparare questo anniversario, ci siamo resi conto della quantità di preziosi materiali che abbiamo realizzato nel tempo in questo teatro. Perché il teatro Regio si è sempre distinto per creatività e lungimiranza, per uno sguardo unico verso l'Europa e verso il futuro ed è per questo che la televisione ha trovato qui pane per i propri denti, potendo raccontare da un punto di vista privilegiato quelli che nello speciale sentirete chiamare i muscoli del teatro, la fervente attività del dietro le quinte, attraverso le innumerevoli puntate di "Prima della Prima" qui realizzate e grazie alle registrazioni integrali di opere e concerti che da queste sale sono state trasmesse. Una per tutte, la diretta dei Vespri siciliani nel 2011 per i 150 anni dell'Unità d'Italia alla presenza del presidente Napolitano". (ANSA).